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Казанцам расскажут о свободных рабочих местах на ярмарках вакансий
В ноябре для жителей Казани организуют ярмарки вакансий и дни работодателя. О расписании мероприятий рассказали в мэрии столицы РТ.
13 ноября мини-ярмарка вакансий состоится в филиале центра занятости по Кировскому и Московскому районам (улица Гагарина, 46). В это же время день работодателя пройдет в филиале по Вахитовскому и Приволжскому районам (улица Братьев Касимовых, 22/7).
Жители Советского района смогут узнать о свободных вакансиях на местных предприятиях и проконсультироваться со специалистами 20 ноября (улица Рихарда Зорге, 102).
26 ноября день работодателя организуют в филиале ЦЗ по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам (проспект Ибрагимова, 41).
Время проведения мероприятий — с 10 утра до полудня.
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