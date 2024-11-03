Казанцам расскажут о свободных рабочих местах на ярмарках вакансий

В ноябре для жителей Казани организуют ярмарки вакансий и дни работодателя. О расписании мероприятий рассказали в мэрии столицы РТ.

13 ноября мини-ярмарка вакансий состоится в филиале центра занятости по Кировскому и Московскому районам (улица Гагарина, 46). В это же время день работодателя пройдет в филиале по Вахитовскому и Приволжскому районам (улица Братьев Касимовых, 22/7).

Жители Советского района смогут узнать о свободных вакансиях на местных предприятиях и проконсультироваться со специалистами 20 ноября (улица Рихарда Зорге, 102).

26 ноября день работодателя организуют в филиале ЦЗ по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам (проспект Ибрагимова, 41).

Время проведения мероприятий — с 10 утра до полудня.