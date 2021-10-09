Казанцам расскажут о непростой судьбе «Тихого Дона» и его создателя

Жители Казани смогут посетить выставку «Страницы «Тихого Дона»», посвященную роману и его автору Михаилу Шолохову. О непростой судьбе произведения и его создателя жителям столицы РТ расскажет ростовский музей-заповедник писателя, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

Экспозиция будет включать в себя как бытовые предметы донского казачества, так и рукописи, фото, письма и документы Михаила Шолохова и членов его семьи.

Познакомиться ближе с романом-эпопеей, его героями и автором, узнать больше об истории донского казачества можно в музее имени Горького и Шаляпина. До Казани выставка уже побывала в Ульяновске и Саратове. В Казани она будет работать до 6 декабря.