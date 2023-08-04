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Казанцам расскажут о краснокнижных обитателях Русско-Немецкой Швейцарии на экскурсии
Бесплатная экскурсия для всех желающих пройдет в субботу – 5 августа на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани. Биолог и орнитолог расскажут казанцам о достопримечательностях уникальной природной территории и ее обитателях. Об этом «Татар-информу» сообщил экоактивист, организатор мероприятия Тимур Ескараев.
«Мы расскажем об истории образования Русско-Немецкой Швейцарии, древнейшем городище, биоразнообразии и обитающих здесь краснокнижниках. Также будут затронуты проблемы незаконных свалок мусора, разрастания сорняка – борщевика Сосновского и заезда на охраняемую природную территорию на автомобилях. Орнитолог поделится интересными фактами из наблюдений за птицами», – сказал он.
Экскурсию проведут биолог Антон Бортяков, орнитолог Артур Дегтярёв, а также сам Тимур Ескараев. Они проводят гостей на родник и расскажут, что здесь находилось сотни лет назад. Место встречи: ул. Бари Галеева 16, время встречи – 11 часов. В целом мероприятие рассчитано на два-три часа. Регистрация на познавательную прогулку не требуется.
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