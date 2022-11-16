Казанцам расскажут, как стать донором костного мозга и спасти «генетического близнеца»

17 ноября в коворкинге «Доброй Казани» пройдет бесплатная лекция на тему «Правда и мифы о донорстве костного мозга». В конце мероприятия желающие смогут вступить в регистр доноров.

Посетителям расскажут, что такое костный мозг, чем он отличается от спинного, а также развеют мифы, которые мешают людям становиться донорами. Горожанам расскажут, что на самом деле каждый может получить шанс спасти жизнь своего «генетического близнеца», так как для здорового человека донорство безопасно.

Мероприятие начнется в 13.00 по адресу: ул.Сеченова, 5. Вход по предварительной регистрации, сообщает пресс-служба мэрии Казани.