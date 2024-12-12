Казанцам расскажут как обезопасить своего питомца в новогодние праздники

Проект «Дог-френдли Татарстан» 13, 14 и 21 декабря организует лекции о том, как домашнему животному комфортно провести новогодние праздники. Спикером станет кинолог и специалист по поведению домашних собак Мария Марковская.

«В праздники очень сильно меняется распорядок дня. Большую часть года владельцы живут по одному графику, есть стабильность. Собаки — животные ритуальные, им нужна предсказуемость, например, спать, пока владельца нет дома, гулять в определенное время», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» Марковская.

Когда мы меняем этот распорядок, питомец попадает в замешательство. Например, в новогодние праздники. Собаке сложно объяснить, что уже через неделю фейерверки закончатся.

Во-вторых — громкие звуки: салюты, петарды, скопления людей. Многие собаки боятся шумов, и не все владельцы это замечают. Это касается и кошек — не все знают, как их кошка реагирует на шум, и понять это действительно сложнее, чем в случае с собаками. Собака может натянуть поводок, прижать уши, замедлиться, залаять, начать бегать из стороны в сторону.

Поэтому для собак любая прогулка в новогодний период становится стрессовым событием. Она может связать взрыв петарды с любым действием, которое предшествовало взрыву. Выработанная ассоциация может привести к тому, что собака будет ожидать громкого хлопка когда угодно.

«В лекциях акцент будет сделан на этой «рутине», чтобы владельцы заранее заложили для собаки привычные действия: семейные завтраки, прогулки после завтрака, другое время прогулок», — сказала Мария.

Также спикер расскажет, как успокоить четвероного друга в стрессовой ситуации, как стать для питомца «рассудительным партнером, а не вторым паникером». Салют — это страшное событие для собаки, но, к счастью, физически не травмирующее, отметила Мария.

Все лекции пройдут в Казани, их можно будет посетить вместе с питомцем: в мастерской парка у ЖК «Салават Купере» (13 декабря, 17:00), в павильоне на бульваре «Белые цветы» (14 декабря, 13:30) и на веранде Wknd Cafe ТЦ «Мега» (22 декабря, 11:00).

Количество мест ограничено. Вход свободной, необходима предварительная регистрация.