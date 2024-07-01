Казанцам расскажут, как Малый ледниковый период повлиял на татарскую историю

4 июля в казанском музее Салиха Сайдашева состоится лекция «Как Малый ледниковый период влиял на татарскую историю». Мероприятие организует команда лектория «Миллиард.Татар», сообщается в телеграм-канале проекта.

Гостей ожидает 50-минутное выступление от доцента кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Тимура Хайдарова, затем в течение 20 минут специалист будет отвечать на вопросы по теме прошедшей лекции.

Он расскажет о том, как изменения климата отразились на истории России и татар, о второй пандемии чумы (Second plague pandemic), кризисе средневековья и его отражении в истории Казанского ханства, трансформационных процессах в татарском социуме.

Начало мероприятия запланировано на 18.00, стоимость билета — 200 рублей. Доступна регистрация по ссылке.