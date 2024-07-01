Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам расскажут, как Малый ледниковый период повлиял на татарскую историю
4 июля в казанском музее Салиха Сайдашева состоится лекция «Как Малый ледниковый период влиял на татарскую историю». Мероприятие организует команда лектория «Миллиард.Татар», сообщается в телеграм-канале проекта.
Гостей ожидает 50-минутное выступление от доцента кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Тимура Хайдарова, затем в течение 20 минут специалист будет отвечать на вопросы по теме прошедшей лекции.
Он расскажет о том, как изменения климата отразились на истории России и татар, о второй пандемии чумы (Second plague pandemic), кризисе средневековья и его отражении в истории Казанского ханства, трансформационных процессах в татарском социуме.
Начало мероприятия запланировано на 18.00, стоимость билета — 200 рублей. Доступна регистрация по ссылке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»