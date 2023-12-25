Казанцам рассказали, сколько снега вывезли с городских улиц в минувшую ночь

2425 тонн снега – именно такой объем вывезли с казанских улиц в ночь с 24 на 25 декабря. Как сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ, на дорогах работали 263 единицы техники. При этом дорожные службы работают круглосуточно.

Отметим, что в общей сложности с начала декабря выпало 84% от месячной нормы осадков. По данным Гидрометцентра РТ, снег будет идти до ночи 25 декабря.

«Дорожные службы работают в усиленном режиме. На уборку выйдут 415 единиц техники и 657 дорожных рабочих», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, что задать вопрос относительно уборки снега можно, позвонив на горячие линии. Также ответы по таким проблемам казанцы могут получить через бот «Моя Казань» (категория «уборка снега»). Если вас интересует уборка двора, то такие заявки следует отправлять своей управляющей компании.