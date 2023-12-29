Казанцам рассказали о графике работы ГИБДД в новогодние праздники

В городской Госавтоинспекции рассказали казанцам о режиме работы в новогодние праздничные дни.

31 декабря 2023 года и 1, 2, 6, 7 января 2024 года во всех подразделениях выходные дни. Рабочие дни – 3, 4, 5 января 2024 года.

В период праздничных и выходных дней в экзаменационном и регистрационных отделах, в том числе МФЦ, прием граждан по вопросам проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, регистрации транспортных средств, выдачи свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов, выдачи разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств, а также выдачи свидетельств о соответствии конструкции транспортных средств требованиям безопасности осуществляться не будет.

В ведомстве рекомендуют заранее запланировать свой визит в ГИБДД, воспользовавшись возможностью предварительной электронной записи через портал www.gosuslugi.ru