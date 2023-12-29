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Казанцам рассказали о графике работы ГИБДД в новогодние праздники
В городской Госавтоинспекции рассказали казанцам о режиме работы в новогодние праздничные дни.
В период праздничных и выходных дней в экзаменационном и регистрационных отделах, в том числе МФЦ, прием граждан по вопросам проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, регистрации транспортных средств, выдачи свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов, выдачи разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств, а также выдачи свидетельств о соответствии конструкции транспортных средств требованиям безопасности осуществляться не будет.
В ведомстве рекомендуют заранее запланировать свой визит в ГИБДД, воспользовавшись возможностью предварительной электронной записи через портал www.gosuslugi.ru
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