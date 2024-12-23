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Казанцам рассказали, куда обращаться по вопросам ЖКХ в новогодние праздники
В новогодние каникулы администрации районов Казани организуют дежурства по вопросам ЖКХ, позвонить на горячую линию можно будет круглосуточно. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя городского исполкома Искандер Гиниятуллин.
В единую диспетчерскую службу города казанцы могут позвонить по телефону 063. Заявки от жителей многоквартирных домов в круглосуточном режиме также принимают система «Открытая Казань», чат-бот «Моя Казань» и call-центр «Эра». Кроме того, на связи с жителями будут управляющие компании, городской комитет ЖКХ и все городские ресурсоснабжающие организации.
В новогодние дни количество дежурных бригад и техники увеличат вдвое. Дежурство будут нести 54 бригады, более 248 человек и 100 единиц спецтехники. Все запланированные работы, которые требуют отключения коммунальных услуг, отменили на период с 25 декабря по 9 января. Отключения могут происходить лишь для устранения возможных неполадок.
«Важнейшая задача, стоящая в праздничные дни, – своевременный вывоз отходов. В течение новогодних каникул вывоз будет осуществляться ежедневно. Регоператором принято решение о привлечении к плановому выходу техники дополнительно по три экипажа в первую и вторую смену. Таким образом, в вывозе отходов в дневное время будет задействованы 90 единиц спецтехники и 15 единиц – ночью», – уточнил Искандер Гиниятуллин.
По вопросам вывоза ТКО в новогодние праздники казанцы могут обратиться в call-центр УК ПЖКХ по телефону: 8 (843) 260-02-40 или через чат-боты организации в соцсетях.
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