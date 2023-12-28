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Казанцам рассказали, куда обращаться насчет уборки мусора
Все вопросы, касающиеся уборки мусора, казанцы смогут задать, позвонив по телефону: (843)260-02-40. Также заявку на вывоз отходов можно оформить онлайн по ссылке.
При этом, как сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ, в период новогодних каникул региональные операторы будут работать в усиленном режиме, продолжая вывозить мусор со дворов Казани.
«УК «ПЖКХ» дополнительно привлечет три экипажа в первую и вторую смены. Всего задействуют 83 единицы спецтехники в день и 20 единиц в ночь», – говорится в сообщении.
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