Казанцам рассказали, когда устранят провал асфальта на ул.Дубравной

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На проезжей части по ул.Дубравной, в районе дома №3, образовался провал асфальта. Причиной стал самотечный канализационный коллектор, сообщает мэрия Казани со ссылкой на районную администрацию.

Устранить провал планируют во втором квартале 2024 года. В настоящее время, чтобы обезопасить водителей и пешеходов, на участке выставлены ограждения. При этом водоотведение в расположенных поблизости домах проводится в штатном режиме.

Как утверждают горожане, провал продолжает расширяться.

«Работы осложняются большой глубиной залегания коллектора и большим количеством смежных коммуникаций. В настоящее время ведется подготовка разрешительной документации для производства аварийно-восстановительных работ», — объяснили в исполкоме.