Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам рассказали, когда устранят провал асфальта на ул.Дубравной
На проезжей части по ул.Дубравной, в районе дома №3, образовался провал асфальта. Причиной стал самотечный канализационный коллектор, сообщает мэрия Казани со ссылкой на районную администрацию.
Устранить провал планируют во втором квартале 2024 года. В настоящее время, чтобы обезопасить водителей и пешеходов, на участке выставлены ограждения. При этом водоотведение в расположенных поблизости домах проводится в штатном режиме.
Как утверждают горожане, провал продолжает расширяться.
«Работы осложняются большой глубиной залегания коллектора и большим количеством смежных коммуникаций. В настоящее время ведется подготовка разрешительной документации для производства аварийно-восстановительных работ», — объяснили в исполкоме.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»