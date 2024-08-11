Казанцам рассказали, когда появится вода в домах на ул.Кошевого и Дементьева

Жители ряда домов в Авиастроительном районе Казани пожаловались на отключение воды. По словам представителей «Водоканала», причиной стали аварийные работы на водопроводной сети по улице Кошевого, №17.

Как рассказали в соцсетях предприятия, для жителей попавших под отключение домов установлена автоцистерна у дома №2Б по улице Кошевого. Работы на сетях планируют завершить до 13.00 11 августа.

Исходя из обращений, водоснабжение прекратилось в домах по улицам Кошевого и Дементьева.