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Общество 11 августа 2024 12:02

Казанцам рассказали, когда появится вода в домах на ул.Кошевого и Дементьева

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Жители ряда домов в Авиастроительном районе Казани пожаловались на отключение воды. По словам представителей «Водоканала», причиной стали аварийные работы на водопроводной сети по улице Кошевого, №17.

Как рассказали в соцсетях предприятия, для жителей попавших под отключение домов установлена автоцистерна у дома №2Б по улице Кошевого. Работы на сетях планируют завершить до 13.00 11 августа.

Исходя из обращений, водоснабжение прекратилось в домах по улицам Кошевого и Дементьева.

#отключение воды #водоканал
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