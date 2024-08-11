Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам рассказали, когда появится вода в домах на ул.Кошевого и Дементьева
Жители ряда домов в Авиастроительном районе Казани пожаловались на отключение воды. По словам представителей «Водоканала», причиной стали аварийные работы на водопроводной сети по улице Кошевого, №17.
Как рассказали в соцсетях предприятия, для жителей попавших под отключение домов установлена автоцистерна у дома №2Б по улице Кошевого. Работы на сетях планируют завершить до 13.00 11 августа.
Исходя из обращений, водоснабжение прекратилось в домах по улицам Кошевого и Дементьева.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»