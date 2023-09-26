Казанцам рассказали, когда починят освещение в Горкинско-Ометьевском лесу

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В Горкинско-Ометьевском лесу продолжаются работы по ремонту основного и декоративного освещения. Часть вышедших из строя объектов уже обновлена. Однако быстро удастся заменить не все элементы, рассказали в Комитете внешнего благоустройства города.

«Ремонт происходит, недавно починили освещение на арт-объекте „Грибы“, но так же систематически светильники снова выходят из строя», — ответили в исполкоме жителям.

Кроме того, ремонт осложняет то, что часть декоративного освещения выполнена с использованием импортных деталей. Сейчас специалисты подбирают аналоговые варианты.