Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам рассказали, когда починят освещение в Горкинско-Ометьевском лесу
В Горкинско-Ометьевском лесу продолжаются работы по ремонту основного и декоративного освещения. Часть вышедших из строя объектов уже обновлена. Однако быстро удастся заменить не все элементы, рассказали в Комитете внешнего благоустройства города.
«Ремонт происходит, недавно починили освещение на арт-объекте „Грибы“, но так же систематически светильники снова выходят из строя», — ответили в исполкоме жителям.
Кроме того, ремонт осложняет то, что часть декоративного освещения выполнена с использованием импортных деталей. Сейчас специалисты подбирают аналоговые варианты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»