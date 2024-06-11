Казанцам рассказали, как меньше тратить на воду

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Жителям столицы Татарстана рассказали, как сэкономить на воде. Шесть рекомендаций дал казанский водоканал.

В первую очередь казанцам рекомендовали установить счетчики на воду. Они помогут снизить итоговый размер платы за «коммуналку» и позволят контролировать потребление ресурса.

Также следует своевременно проверять эти приборы учета. В противном случае придется платить за воду по нормативу.

Еще рекомендуют выключать воду при чистке зубов и использовании средств гигиены.

Помимо этого, нужно при замене унитаза выбирать сантехнику с двумя режимами слива.

Пятый совет: лучше мыть посуду в стоячей воде. Для удобства можно использовать таз или специальную раковину с двумя отсеками.

И последнее, что рекомендовали в водоканале, для полива на дачном участке можно брать стоячую воду, уже использованную ранее, например, после мытья овощей или фруктов.