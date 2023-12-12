Казанцам рассказали, где пройдет фестиваль «КышДаКар-фест» для представителей МСП

Сад имени Кирова и улица Баумана – именно на этих двух площадках пройдет в этот раз зимний фестиваль «КышДаКар-фест» в Казани. Напомним, в данном мероприятии могут участвовать представители малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятые и фермеры республики.

Прилавки на фестивале будут заняты новогодними подарками и сувенирами ручной работы, а также гости смогут попить горячий татарский чай, европейский глинтвейн и покушать ароматную выпечку.

Как сообщили в мэрии столицы РТ, чтобы стать участником мероприятия, надо отправить заявку до 20 декабря. Почта для приема анкеты: Anna.Strelkova@tatar.ru. Результаты станут известны 26 декабря.

Даты проведения фестиваля: с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Торговая площадка на Баумана будет работать с 10:00 до 21:00, а «точка» в Саду имени Кирова – с 10:00 до 22:00. Подробнее можно узнать по телефону: +7(843) 223-23-70 (внутр.80324).