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Казанцам рассказали, где получить медпомощь в новогодние праздники
В дни новогодних праздников городские больницы, родильные дома, гинекологические стационары, травматологические пункты Казани традиционно будут работать в круглосуточном режиме. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник управления здравоохранения города Владимир Филатов.
Поликлиники и поликлинические отделения городских больниц с 29 декабря по 8 января будут принимать пациентов с восьми утра и до восьми часов вечера. В эти дни в поликлиниках будут работать дежурные терапевтические и педиатрические бригады. 29, 30 декабря и 3, 6 января работа поликлиник будет организована в усиленном режиме. Женские консультации в новогодние праздники будут работать по графику поликлиник.
Работа стоматологических поликлиник с 29 декабря по 8 января будет организована с восьми утра и до восьми часов вечера. Неотложную стоматологическую помощь с 29 декабря по 8 января казанцы смогут получить в городской стоматологии на ул. Чернышевского.
«Уважаемые коллеги, прошу обратить внимание, что уже с 4 января 2025 года в поликлиниках будет организована диспансеризация и профилактические медицинские осмотры прикрепленного населения, согласно утвержденному графику», – уточнил Филатов.
Он также отметил, что медицинские работники будут дежурить в местах проведения елок.
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