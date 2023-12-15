Казанцам рассказали, где можно покататься на лыжах

Жителям Казани представили список лыжных баз, пунктов проката и трасс. Адреса перечислили в телеграм-канале мэрии города.

В Советском районе есть для подобных целей:

- РСШ по зимним видам спорта «Барс» (ж/м «Нагорный», ул. Мира, 67А, к1). Режим работы: вторник – пятница (с 12:00 до 19:00), суббота, воскресенье и праздники (с 10:00 до 19:00).

- СШ «Спектр» (ж/м «Дербышки», ул. Парковая, 27/а). Работает пункт ежедневно с 8 до 19 часов.

- Трасса в ж/м «Чебакса» откроется после 15 декабря. Она будет работать с 10:00 до 20:00. Уточняется, что проката лыж там не будет.

- Горкинско-Ометьевский лес (спортивная база, ул. Пр. Победы, 69). Работает пункт с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, а в субботу, воскресенье и праздники – с 9 до 20 часов.

В Ново-Савиновском районе для катания доступен парк «Победы». Режим работы: понедельник – четверг (с 10:00 до 22:00), а также пятница - воскресенье (с 10:00 до 23:00).

Авиастроительный район тоже «открыт для лыжников»:

- Спорткомплекс «Мотор» (ул. Ленинградская, 26). База работает по следующему графику: во вторник, четверг, пятницу (с 11:00 до 12:00), а также в понедельник, среду и субботу (с 19:00 до 20:00). При этом там нет проката лыж.

- Парк «Крылья Советов». База работает в соответствии с режимом работы парка, но проката лыж там также нет.

В Кировском районе есть:

- База «Динамо» (озеро «Лебяжье»). Работает база со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00.

- Стадион «Локоматив» (ж/м «Юдино», ул. Футбольная,1). Работает «точка» в выходные дни с 10:00 до 18:00.

- Ж/м Залесный, база отдыха «Солнечный» (ул. Горьковское шоссе, 102). Работает база каждый день с 9:00 до 17:00.

Также в том районе есть лыжная трасса (без проката лыж) по адресу: ул. Нижнезареченская дамба, 1. Режим работы по выходным с 10:00 до 20:00.

В Вахитовском районе для катания доступен ЦПКиО им. Горького. База работает каждый день в соответствии с режимом работы парка.

Еще казанцы могут найти, где покататься в Приволжском районе:

- Лыжная база на ООО «Рустам и К» на Дубравной, д. 2б. Работает по будням с 10:00 до 16:00 и по выходным – с 9:00 до 16:00.

- Пункт проката на Дубравной, 23а (ежедневно с 9:00 до 19:00).

- ЛБК в поселке Мирный (каждый день, с 9:00 до 21:00).