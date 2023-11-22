Казанцам рассказали, что делать, если банковская карта попала в транспортный стоп-лист

Жителям Казани объяснили, почему банковская карта попадает в транспортный стоп-лист и как удалить ее из такого «черного списка».

В пресс-службе МУП «Метроэлектротранса» сообщили, что при оплате проезда картой валидатор сначала связывается с банком и узнает о наличии средств. Однако подобная проверка требует времени, поэтому средства с карт списывают якобы авансом.

Далее валидатор запоминает карту и, как только получает ответ от банка, списывает деньги со счета пассажира.

«Если банк говорит, что на карте нет денег или что-то пошло не так, валидатор добавляет ее в стоп — лист», — говорится в сообщении предприятия.

Чтобы убрать карту из «черного списка», надо ввести свои данные на сайте transkart.ru. Система проверит карту на наличие долгов, а после их погашения вычеркнет вас из стоп-листа. Уточняется, что процесс удаления может занять несколько дней.

Напомним, транспортный стоп-лист — это список банковских карт, по которым установлен запрет на оплату проезда из-за непогашенной задолженности за совершенную ранее поездку в общественном транспорте.