Казанцам прочитают лекцию о спектаклях в знаковых городских локациях

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В пятницу, 15 сентября, в казанском парке «Черное озеро» состоится публичная лекция «Спектакль вне сцены, или что такое театр сайт-специфик?». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На лекции речь пойдет о спектаклях, которые были поставлены местными театрами в знаковых местах Казани, ставших неотъемлемой частью театрального ландшафта.

В качестве лектора выступит театральный критик, кандидат филологических наук, доцент Казанского федерального университета Елена Шевченко.

Встречу в партнерстве организуют Казанский ТЮЗ и Дирекция парков и скверов Казани. Лекция начнется в 18.30, вход на нее будет свободным.