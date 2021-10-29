Казанцам прочитают лекции о выдающихся деятелях эпохи Итальянского Возрождения

С 9 по 11 ноября в центре музейной культуры «Эрмитаж-Казань» состоятся лекции эксперта Государственного Эрмитажа, искусствоведа Виктории Снеговской. Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль». Публичные выступления будут посвящены итальянскому Ренессансу, его этапам и выдающимся представителям.

Так, 9 ноября в 10:00 и в 16:00 прозвучит лекция «Неуловимой грации печать», которая познакомит слушателей с творчеством и судьбой одного из самых известных флорентийских художников Сандро Боттичелли.

На 10 ноября запланирована лекция «Быть запечатленным его кистью – обрести бессмертие». Мероприятие состоится в 10:00 и в 16:00 и даст представление о творчестве ярчайшего представителя венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения Тициана Вечеллио.

А 11 ноября в 10:00 и в 16:00 прозвучит доклад «Ты откровеньем мудрости означен» о крупнейшем мастере и мыслителе Высокого Возрождения Микеланджело Буонарроти.

Количество мест ограничено. Посетить культурное событие можно предварительно записавшись по телефонам: +7(843)567-80-34, +7(843)567-80-32 и приобретя билет заранее. Организаторы напоминают, что слушатели должны соблюдать санитарно-противоэпидемический режим и использовать средства индивидуальной защиты.