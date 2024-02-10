Казанцам представят фильм о создании первого городского фестиваля инди-музыкантов

Завтра, 11 февраля, в Национальной библиотеке Татарстана пройдет премьера документального фильма о создании первого фестиваля инди-музыкантов в Казани «Станция Мир». Об этом сообщает пресс-служба арт-резиденции RE’ACTOR.

«Фильм о первом сезоне „Станции Мир“ — это глубокое погружение и стремление понять, что сплело артистов, продюсеров и режиссеров, художников и всех причастных в единый космический орнамент», — рассказал генпродюсер «Станции Мир» и резидент арт-резиденции RE’ACTOR Алмаз Самигуллин.

Первый сезон фестиваля прошел 23 апреля 2023 года в ИТ-парке им. Башира Рамеева и объединил 12 независимых артистов города. В рамках показа зрителям расскажут о втором сезоне.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Арт-резиденции RE’ACTOR. Вход свободный, нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.