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Казанцам представят фильм о создании первого городского фестиваля инди-музыкантов
Завтра, 11 февраля, в Национальной библиотеке Татарстана пройдет премьера документального фильма о создании первого фестиваля инди-музыкантов в Казани «Станция Мир». Об этом сообщает пресс-служба арт-резиденции RE’ACTOR.
«Фильм о первом сезоне „Станции Мир“ — это глубокое погружение и стремление понять, что сплело артистов, продюсеров и режиссеров, художников и всех причастных в единый космический орнамент», — рассказал генпродюсер «Станции Мир» и резидент арт-резиденции RE’ACTOR Алмаз Самигуллин.
Первый сезон фестиваля прошел 23 апреля 2023 года в ИТ-парке им. Башира Рамеева и объединил 12 независимых артистов города. В рамках показа зрителям расскажут о втором сезоне.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Арт-резиденции RE’ACTOR. Вход свободный, нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.
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