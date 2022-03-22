Казанцам представят два новых документальных фильма о Рудольфе Нурееве

В Москве к 85-летнему юбилею великого отечественного артиста балета и хореографа Рудольфа Нуреева готовятся к премьере два новых документальных фильма о танцовщике — «Рудольф Нуреев. Нездешний остров» и «Рудольф Нуреев. Последний танец». Их премьерные показы пройдут в будущем году и в Казани в рамках Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны».

«Съемки первого фильма мы провели во время пандемии непосредственно в Италии с помощью местных режиссеров. Второй фильм был снят в Венгрии, где Рудольф Нуреев исполнил свою последнюю партию на сцене. Именно в Будапеште в 1992 году проходили последние выступления Рудольфа Нуреева на исторической сцене Будапештского оперного театра в балете Габора Кевехази „Кристофоро“, где он исполнил роль Ангела», — рассказала «Татар-информу» руководитель международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» Альфия Чеботарева.

В Будапеште режиссерской командой были записаны интервью с режиссером и хореографом балета Габором Кевехази, руководителем балетной труппы театра Тамаши Шоймоши и артистами балета, сотрудничавшими с Рудольфом Нуреевым в балете «Кристофоро».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани проходят дни проекта «Нуреевские сезоны».