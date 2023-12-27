Казанцам представили расписание марафонов на 2024 год – регистрация открыта

Жителям Казани, любящим бег, представили календарь спортивных мероприятий на 2024 год.

Так, 11 и 12 мая в городе пройдет Казанский марафон, а 19 мая - забег РФ. Чуть позже, 27 июля, в столице РТ проведут забег «Ночная Казань», а 10 августа – Казанский триатлон. Последнее спортивное мероприятие для бегунов проведут 22 сентября – Казанский национальный полумарафон.

Как сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ, регистрация на эти спортивные мероприятия уже открыта.