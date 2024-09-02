Казанцам предложили переименовать ДК «Химиков» в «Территорию» или «Вакыт»

В соцсетях продолжается голосование за новое название ДК «Химиков» в Казани, капитальный ремонт которого начался в этом году. В числе возможных вариантов – «Территория», RE’ACTOR и «Вакыт». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ДК «Химиков».

«Пока продолжается голосование за новое название. Название выберут на презентации финального проекта, которая планируется в этом году. Всего рассматривается пять вариантов, но люди могут предложить собственные варианты в комментариях», – рассказали в пресс-службе.

Участники голосования могут проголосовать за одно из пяти предложенных названий: ДК «Химиков», «Территория», RE’ACTOR, «Вакыт» (в переводе с татарского – «Время») и «Синтез». Они были отобраны по итогам общественных слушаний.

Пока наибольшее количество голосов отдано за старый вариант – ДК «Химиков». Параллельно идет голосование за позиционирование общественного места. Большинство людей проголосовало за «Центр молодежи» и «Резиденцию молодежных событий».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капремонт здания ДК «Химиков» в Казани, на базе которого расположится республиканский молодежный центр, в лучшем случае завершится в конце 2025 года.