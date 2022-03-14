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Экономика
14 марта 2022  04:10

Казанцам предложат вакансии контролера, водителя автобуса и составителя поездов

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17 марта в Центре занятости населения Московского района Казани пройдет День работодателя — казанцы встретятся с представителями кадровой службы ПАТП-4 и филиала РЖД, сообщается на сайте Центра занятости населения РТ.

Безработные горожане смогут устроиться на работу водителем автобуса, кондуктором, автоэлектриком, контролером, мойщиком. Задать вопросы можно по телефону 8(927)408-37-68. 

Также им предложат такие вакансии, как составитель поездов, приемосдатчик груза и багажа. Контактный телефон 8(937)289-48-22.

Ярмарка вакансий откроется в 10 часов утра и продлится два часа. Казанцев приглашают по адресу: улица Гагарина, 46.

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