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Спорт
3 января 2023  23:02

Казанцам предлагают записаться в команды для участия в зимнем турнире по волейболу

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В Казани объявили набор желающих для формирования команд зимнего турнира по волейболу. Соревнования пройдут завтра в экстрим-парке «Урам». Победителей наградят денежными призами.

Чемпионы турнира получат награду в 8 тыс. рублей, за второе место предусмотрен приз в 5 тыс. рублей, за третье – 3 тыс. рублей.

Регистрация команд продолжается по ссылке, одно из требований – одним из членов команды должна быть девушка, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Начало турнира запланировано на 11.00.

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