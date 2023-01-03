Казанцам предлагают записаться в команды для участия в зимнем турнире по волейболу

В Казани объявили набор желающих для формирования команд зимнего турнира по волейболу. Соревнования пройдут завтра в экстрим-парке «Урам». Победителей наградят денежными призами.

Чемпионы турнира получат награду в 8 тыс. рублей, за второе место предусмотрен приз в 5 тыс. рублей, за третье – 3 тыс. рублей.

Регистрация команд продолжается по ссылке, одно из требований – одним из членов команды должна быть девушка, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Начало турнира запланировано на 11.00.