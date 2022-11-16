Казанцам предлагают записать новогодние поздравления, лучшие прозвучат в автобусах

В ассоциации АТП РТ сообщили о старте акции «Стань новогодним голосом в казанском автобусе». Любой житель Казани может поздравить родных, друзей и всех пассажиров автобусов с наступающим праздником: поздравления будут звучать в новогодних автобусах во время движения по маршрутам.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, нужно придумать оригинальное поздравление с Новым годом в прозе или стихах, можно спеть. Запишите аудиофайл длиной не более 45 секунд и отправьте его не позднее 1 декабря на почту Ассоциации перевозчиков – atprt2019@yandex.ru. В теме письма укажите «Новый год», а в самом письме – расскажите о себе и оставьте свой телефон, чтобы с вами могли связаться и пригласить на открытие новогодних маршрутов.

Фото: Ассоциация АТП РТ

Как рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, казанские перевозчики изучат все поступившие новогодние поздравления и загрузят в автобусные автоинформаторы самые оригинальные из них.

«Новый год – это пора чудес, а новогодний автобус инструмент для чуда. Возможно, кто-то стесняется подойти и познакомиться с девушкой, которая каждый день ездит в автобусе в университет. Можно записать поздравление, адресованное непосредственно ей, и она точно запомнит этот Новый год», – отметил Сергей Темляков.