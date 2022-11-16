Казанцам предлагают взять на передержку животных мобилизованных горожан

Жители Казани могут помочь мобилизованным горожанам, взяв на передержку их домашних животных. На данный момент в опеке нуждаются две собаки и кошка, сообщается в группе «ВКонтакте» общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

О необходимости отдать животных на время в заботливые руки горожане сообщают на горячий телефон движения. Так, срочный запрос поступил о передержке восьмилетней абиссинской кошки Эбби весом 3 кг. Кошка стерилизованная и спокойная, ласковая и дружелюбная. Хозяева готовы обеспечивать питанием и наполнителем для лотка.

Фото: «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

Кроме того, в доме на время нуждаются две собаки Дикс и Луна, живущие в одной из семей мобилизованных . После отъезда мужчины его супруге стало тяжело воспитывать маленького ребенка и ухаживать за питомцами, поэтому она обратилась за помощью к активистам общественного движения. По необходимости супруга мобилизованного будет помогать временным хозяевам, в том числе с кормом.

Как уточняет хозяйка, Дикс – игривый и воспитанный цвергпинчер с черно-коричневым окрасом. В питании предпочтений нет, но есть аллергия на курицу. Собака привита, имеет паспорт. Дикс приучен к вольеру, который также могут передать временным хозяевам. Полугодовалая Луна – метис овчарки с дворнягой. Собака черного окраса, по характеру ласковая и общительная.

Желающие на время приютить питомцев могут обращаться по телефону: +7(800)350-02-16. Звонки принимают ежедневно с 9.00 до 18.00.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации в общей сложности планировалось 300 тыс. резервистов, однако в итоге, по словам Президента РФ Владимира Путина, это количество возросло до 318 тыс. человек за счет добровольцев.