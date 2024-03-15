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Казанцам пообещали две школы неподалеку от «Волжской гавани»
В Кировском районе планируют построить две школы на 1501 место каждая. Это решит проблему с недостатком мест в районе ЖК «Волжская гавань», сообщает мэрия со ссылкой на Управление архитектуры и градостроительства.
Первое образовательное учреждение должно появиться рядом с улицей Завокзальной и предусмотрено проектом планировки территории «Экорайон». Второе — в районе улицы Военный 32-й городок.
Обе школы, подчеркнули в исполкоме, будут находиться в транспортной доступности от жилого комплекса, однако сроки реализации проектов пока неизвестны.
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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