Казанцам пообещали две школы неподалеку от «Волжской гавани»

В Кировском районе планируют построить две школы на 1501 место каждая. Это решит проблему с недостатком мест в районе ЖК «Волжская гавань», сообщает мэрия со ссылкой на Управление архитектуры и градостроительства.

Первое образовательное учреждение должно появиться рядом с улицей Завокзальной и предусмотрено проектом планировки территории «Экорайон». Второе — в районе улицы Военный 32-й городок.

Обе школы, подчеркнули в исполкоме, будут находиться в транспортной доступности от жилого комплекса, однако сроки реализации проектов пока неизвестны.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»