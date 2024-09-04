Казанцам помогут экологично утилизировать старую электронику

С 5 по 6 сентября в Казани организован прием отходов электронного и электрического оборудования. Акция «Школа утилизации: электроника» организована Минэкологии РТ.

В течение двух дней казанцы смогут утилизировать без рисков для природы компьютерную, офисную, бытовую технику, электроинструменты, научную и медтехнику, телефоны и другие гаджеты, электронные и электрические игрушки, картриджи. Последние, уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, не должны занимать более 10% от объема сдаваемой техники.

«Прием батареек, оборудования, помеченного знаком радиации, ламп в рамках программы не осуществляется», — подчеркнуто в сообщении.

Для участия в акции необходимо подать заявку на сайте программы.

Программа утилизации старой техники и оборудования проводится в рамках соглашения, подписанного между Минэкологии РТ и Фондом рационального природопользования. Ее реализация способствует достижению целей национального проекта «Экология» в части экологического воспитания и развития бережного отношения населения к окружающей среде.

Подобные мероприятия также проводятся в других городах и населенных пунктах Татарстана. С графиком проведения можно ознакомиться по ссылке.