Казанцам покажут спектакль «ПроЖить» в поддержку онкопациентов и их семей

В феврале в Татарском Государственном театре имени Карима Тинчурина казанцам покажут спектакль «ПроЖить».

Это уникальный спектакль, который продемонстрирует колоссальный опыт, через который прошли и проходят онкопациенты и их семьи, что чувствуют женщины, когда сталкиваются с диагнозом, какой путь проходят родственники и какие трансформации происходят в семье, где есть онкопациенты.

Зрители узнают, в какой момент начинается история онкологического диагноза? Где берут силы онкобольные женщины? С чем сталкиваются и к чему приходят?

Премьера спектакля состоится 4 февраля в 14.00. Этот театрализованный проект, реализованный АНБО «ЛУЧ» при поддержке «Фонда президентских грантов».