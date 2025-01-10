Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам покажут спектакль «ПроЖить» в поддержку онкопациентов и их семей
В феврале в Татарском Государственном театре имени Карима Тинчурина казанцам покажут спектакль «ПроЖить».
Это уникальный спектакль, который продемонстрирует колоссальный опыт, через который прошли и проходят онкопациенты и их семьи, что чувствуют женщины, когда сталкиваются с диагнозом, какой путь проходят родственники и какие трансформации происходят в семье, где есть онкопациенты.
Зрители узнают, в какой момент начинается история онкологического диагноза? Где берут силы онкобольные женщины? С чем сталкиваются и к чему приходят?
Премьера спектакля состоится 4 февраля в 14.00. Этот театрализованный проект, реализованный АНБО «ЛУЧ» при поддержке «Фонда президентских грантов».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»