Казанцам покажут редкости из собрания Андрея Лихачева, давшие начало фондам Нацмузея РТ

В Национальном музее РТ 5 апреля откроется выставка «Коллекционирование как образ жизни: к 190-летию со дня рождения А.Ф. Лихачева», посвященная казанскому археологу, нумизмату, собирателю предметов западно-европейского искусства Андрею Лихачеву. Именно его коллекция еще в конце XIX века стала основой для создания в Казани будущего главного хранилища ценностей региона – центрального регионального музея.

«17 марта 1894 года был утвержден устав Казанского городского научно-промышленного музея, ныне Национального музея Республики Татарстан. Выставку коллекции Андрея Федоровича Лихачева, которая легла в основу фондов нашего музея, мы планируем открыть на втором этаже музея 5 апреля. Ее можно будет посмотреть параллельно с выставкой антикварной коллекции профессора истории Казанского университета Григория Вульфсона, которая уже открылась и будет работать до 27 марта», – рассказала старший научный сотрудник отдела истории и культуры Татарстана Национального музея РТ Алсу Хайруллина.

Из коллекции Василия Заусайлова Фото предоставлено НМ РТ

Непосредственно 190 лет со дня рождения Андрея Лихачева исполнится 4 (16) июля. Время жизни действительного члена Императорского Русского археологического общества, выдвинувшего теорию преемственности булгарской и татарской культур, пришлось на 1832 – 1890 годы.

Инициалы имени азартного коллекционера Андрея Лихачева – вензель с буквами «А» и «Л» – венчают вход в здание Национального музея РТ.

В цикле выставок «Казанские коллекционеры» в этом году также будут представлены предметы, редкости, артефакты из коллекций других видных жителей города – исследователя-тюрколога Николая Катанова (выставка «Восток Н.Ф. Катанова») и купца Василия Заусайлова (выставка «В. И. Заусайлов – музейный попечитель и коллекционер»).