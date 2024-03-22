В Казани пройдет спецпоказ фильма о событиях в приграничных регионах и в зоне СВО

Резиденты продюсерского центра ИНСАЙТ ЛЮДИ сняли документальный фильм «СВОими глазами» о событиях в приграничных регионах и в зоне СВО. Спецпоказ фильма состоится во вторник, 26 марта, в казанском кинотеатре «Мир» по улице Достоевского.

«СВОими глазами» — это проект, рассказывающий об обычных людях, чья жизнь изменилась в ходе событий вокруг Украины. Фильм состоит из историй о мужестве, единении людей в сложное время, о разногранности помощи в достижении общей цели.

Герои ленты говорят о трудностях, с которыми столкнулись, об изменениях в мировоззрении, о том, как нашли своё место в новой реальности, показывая истинный взгляд глубинного народа России на специальную военную операцию по защите Донбасса.

Спецпоказ фильма «СВОими глазами» состоится в кинотеатре «Мир» 26 марта в 18.00