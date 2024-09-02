Казанцам представили проект реновации ДК «Химиков»

В Казани продолжается капремонт ДК «Химиков», который станет главным молодежным центром республики, местом креативных индустрий и социальных инициатив. Как продвигаются работы, сегодня казанцы увидели во время первой экскурсии. Еще серия подобных мероприятий запланирована в сентябре.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Концепцию будущего пространства ДК „Химиков“ мы вместе с командой разрабатывали в течение долгого времени. У нас уже проходила дискуссия, к нам сюда приходило много гостей. Мы решили запустить экскурсии, чтобы показать вам само помещение и как мы его видим после ремонта и обновления», — сообщила собравшимся руководитель арт-резиденции RE’ACTOR Кадрия Бугрова.

На экскурсию пришло 15 человек. Большинство из них – местные жители и люди из других районов, которым небезразлично это место.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«ДК „Сайдаш“ — наш брат-близнец, по планировке мы похожи, но, единственное, он чуть поменьше», — заметила во время знакомства с гостями Бугрова.

Ремонт будет проходить поэтапно. В это время, вплоть до ноября, на площадке будут проходить разные культурные события. Специалист сразу обратила внимание на то, что представляет проект, которому еще предстоит пройти экспертизу и оценку. В целом реконструкцию здания планируют проводить в течение нескольких лет.

«Отсутствие парковки перед ДК „Химиков“ — первое большое изменение, которое появится. Парковки возле ДК „Химиков“ не будет. Это будет площадь, точка сбора местных жителей», — сказала Бугрова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Вместо машино-мест на площади панируют разместить парковку для велосипедов и самокатов.

«Сам фасад в целом возвращается к историческому виду. Остекление возвращается как на фасаде, так и во внутренней части дворика. Пластиковый купол уходит, возвращаются те стекло и витраж, которые были», – подчеркнула Бугрова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Но, в отличие от КЦ «Сайдаш», расписного витража не будет. Зданию, которому в этом году исполняется 55 лет, будет максимально возвращен исторический облик.

Предыдущий капитальный ремонт в дворце культуры проходил в 2005 году. По данным спикера, материалы, использованные в то время, «не пропускают воздух, и поэтому в некоторых помещениях очень душно».

Участникам экскурсии показали проект вестибюля, холлов на двух этажах, инкубатора соцпроектов, кофейни, многофункционального и универсального залов, гримерки, медиацентра, студии подкастов, хореографического зала, фасадов.

Напомним, что в апреле прошлого года ДК «Химиков» был передан Молодежному центру Татарстана. Резидентами обновленного здания станут молодежные организации и креативные сообщества, бизнес, представляющий сопутствующие услуги, производители и продавцы креативных продуктов и событийных, а также образовательных услуг. Здесь планируют разместить инкубатор соцпроектов, молодежный медиацентр, мастерские, волонтерский центр и другие объекты.