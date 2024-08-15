Казанцам показали обновленный переход рядом с центральным вокзалом

Фото: https://t.me/kvb_kzn/1964?single

Рядом с центральным железнодорожным вокзалом Казани обновлен подземный пешеходный переход. Объект расположен на улице Саид-Галеева, говорится в телеграм-канале городского Комитета внешнего благоустройства.

Фото: https://t.me/kvb_kzn/1964?single

Работы проводились в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Специалисты провели замену сетей электроснабжения, гидроизоляции, ремонт лестниц, установку водоотводных лотков и камер видеонаблюдения. На полу перехода уложен гранит. Кроме того, были полностью обновлены входные группы.

В настоящее время на объекте устраняют мелкие замечания и завершают мелкие работы.