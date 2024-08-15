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Казанцам показали обновленный переход рядом с центральным вокзалом
Рядом с центральным железнодорожным вокзалом Казани обновлен подземный пешеходный переход. Объект расположен на улице Саид-Галеева, говорится в телеграм-канале городского Комитета внешнего благоустройства.
Работы проводились в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Специалисты провели замену сетей электроснабжения, гидроизоляции, ремонт лестниц, установку водоотводных лотков и камер видеонаблюдения. На полу перехода уложен гранит. Кроме того, были полностью обновлены входные группы.
В настоящее время на объекте устраняют мелкие замечания и завершают мелкие работы.
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