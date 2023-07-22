Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам показали новое место для прогулок и встречи заката — видео
В Казани завершилось благоустройство Кремлевской дамбы — одного из самых видовых мест города. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэрия столицы РТ.
По дорожкам можно прогуляться или прокатиться на велосипеде, полюбоваться закатом и панорамным видом на город. «Совсем недавно завершили благоустройство одной их самых видовых точек города — Кремлевской дамбы. Теперь здесь можно прокатиться на велосипеде, полюбоваться панорамой и устроить самое романтичное свидание!» — говорится в подписи к видео.
Напомним, новый велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы соединяет Центр семьи «Казан» и улицу Пролетарскую. Маршрут станет важным этапом в стратегии развития Казанки, в рамках которой предполагается создать 42-километровый маршрут от Голубых озер до Волги.
Видео: телеграм-канал мэрии Казани
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»