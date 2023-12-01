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Казанцам рассказали, как проходит рабочий день водителя снегоуборочной машины
Водитель снегоуборочной машины Джаудат Хабибуллин рассказал казанцам, как проходит его рабочий день. Видео с историей было опубликовано в телеграм-канале мэрии столицы РТ.
Спикер сообщил, что занимается уборкой территории Советского района города. Команда снегоуборщиков состоит из двух бригад. При этом водители снегоуборочных машин работают с 7 до 16 часов.
«Работа зависит от характера погоды. Иногда сутками не выходишь из машины», — подчеркивает водитель, добавив, что во время снегопадов работа продолжалась круглосуточно.
На жалобы горожан о плохой уборке снега Хабибуллин ответил, что «капризы» погоды предсказать невозможно.
«Мы начинаем маршрут, выезжаем с южной магистрали, заканчиваем на Сибирском тракте. Доходим до М7, пока там все убрали, тут уже засыпало… Обидно, когда снег идет, убираешь и твою работу не видно», — делится водитель снегоуборочной машины.
Он также попросил жителей и автолюбителей Казани быть уважительными к работе дорожников, когда надо — пропустить.
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