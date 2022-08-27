Казанцам подсказали четыре способа сделать 1 сентября выходным днем

Сделать 1 сентября законным днем отдыха могут жители Казани. Четыре возможных способа разъяснили аналитики сервиса SuperJob.

«По закону День знаний не является праздничным или выходным днем. В этом году первый день учебного года выпадает на четверг, поэтому если вы работаете по стандартной пятидневке, этот день будет для вас [будет] рабочим», — напомнили специалисты.

В связи с этим эксперты предложили четыре варианта действий. Во-первых, использовать законный выходной в этот день можно, если сотрудник предприятия или организации является донором. Это предложение касается только тех людей, которые добровольно сдают кровь или ее компоненты.

Второй вариант возможен, если руководство компании предоставляет возможность взять выходной родителям. Такую гарантию на сегодняшний день предусматривают многие работодатели. Она может быть установлена трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. В таком случае достаточно подать заявление и подтвердить наличие ребенка школьного возраста или ребенка, который идет в первый класс.

Третий вариант достаточно прост. В День знаний можно взять отпуск — оплачиваемый или за свой счет.

Заключительным, четвертым вариантом служит отгул за работу в выходной день или сверхурочно. Если работодатель привлекал или собирается привлечь сотрудника к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать получение отгула.