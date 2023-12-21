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Пороховой завод Казани набирает сотрудников без опыта с зарплатой от 50 тыс рублей
Казанцам рассказали о вакансиях на казанском пороховом заводе. Как пишет ГТРК Татарстан, набор кадров осуществляется из-за расширения оборонного предприятия.
Уточняется, что на заводе трудятся молодые специалисты разного профиля — аппаратчики, прессовщики, сборщики специальных изделий. При этом для трудоустройства не обязательно иметь высшее образование – на заводе предусмотрено обучение для людей без опыта. Зарплаты специалистов — от 50 тыс. рублей. Однако по мере повышения разряда растет и уровень заработной платы. Также работники завода могут рассчитывать на разные льготы, премии, компенсации за вредные условия труда и социальные гарантии.
Как рассказала одна из сотрудниц завода Мария, которая в швейном цеху взвешивает на весах готовые изделия и контролирует количество пороха, на этом предприятии она работает уже год.
«Увидела вакансию на одном из сайтов, решила попробовать и не разочаровалась. К дому близко, зарплата устраивает и перспективы есть», — делится Мария.
Она добавила, что для нее такая работа — это, в первую очередь, некая помощь Родине.
Отметим, что казанский пороховой завод является старейшим пороховым заводом в России. Предприятие производит пироксилиновый порох для метательных зарядов и боеприпасов почти на все виды вооружения и гражданской продукции.
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