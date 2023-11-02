Казанцам объяснили символизм сундуков, диванов и стульев на Юнусовской площади

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Необычные скамьи в четыре скверах на Юнусовской площади — садах Любви, Танца, Печали и Майдан — имеют свой символизм. О чем говорят сундуки, диваны и стулья, установленные на исторической площади, рассказала программа развития общественных пространств Татарстана.

Юнусовская площадь была образована в XVIII веке, а к началу XX-го ее территория был разделена на четыре сквера, которые различались по составу публики, посещавшей их.

Так, сад Любви был излюбленным местом для прогулок татарских девушек, которые приходили сюда на свидания с возлюбленными, местом для семейных обедов, чаепитий и общения. Поэтому на территории сквера было решено установить «саке» — большую многофункциональную скамью.

В саду Печали, как правило, ожидали слуги, присматривающие за девушками. Символизм этого пространства было решено подчеркнуть стульями и водоразборной колонкой.

Появившиеся в саду Майдан «диваны» посвящены благородным мужчинам, которые в старину встречались здесь, чтобы обсудить бытовые и деловые вопросы. При этом необычные скамьи помещены в форме круга, чтобы упростить общение.

В саду Танца же скамьи-сундуки располагаются по периметру, чтобы посетители могли двигаться свободно, словно это место по-прежнему является площадкой для танцев и праздников.

Подчеркнуть различие скверов решено и с помощью зеленых насаждений. К примеру, в саду Печали посажены растения с белыми и розовми цветами (котовник, дельфиниум, астильба), а Танца – ярких расцветок (очитник видный, рудбекия блестящая и другие).

Придание исторического облика общественному пространству началось в 2022 году и завершилось этой осенью. Создатели проекта благоустройства вдохновлялись историей Старо-Татарской слободы и объединили «сады» единой концепцией. Узнать об истории Юнусовской площади и скверов на ее территории можно на «ширмах» — информационных стендах со справочной информацией и фото.

В первую очередь реконструкции вошло обновление сада Печали, еще три пространства – во вторую. Работы проходили вблизи объектов культурного наследия регионального значения «Третья усадьба Апанаевых» XIX века и местного значения «Дом Беркутова» начала XX века.