Казанцам объяснили причины резкого подорожания такси

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Цены на такси в Казани бьют все рекорды. Только в День знаний стоимость поездок выросла в пять раз, а в обычные дни летом километр поездки стоил 27, а не 19 рублей. О причинах такого скачка цен сообщают «Вести Татарстан».

По мнению экспертов, установившиеся цены еще не предел.

«После ухода части автопроизводителей выросли цены на автомобили и их обслуживание — у партнеров сервиса возросли расходы, — отвечают на это агрегаторы. — Также некоторые водители на фоне растущих издержек предпочитают другую занятость и сезонно или долгосрочно покидают профессию».

При этом цены растут не только в Татарстане, но и по всей России. Однако их уровень разнится в зависимости от региона. К примеру, в Йошкар-Оле километр поездки на такси стоит 15 рублей.

Чтобы сгладить последствия подорожания для пассажиров и для самих себя, агрегаторы придумывают новые услуги, к примеру предлагают заказывать машину сразу на двух человек с попутным маршрутом.

Повлияло на стоимость поездок ограничение по часам работы водителей — не более 12 в день и не более 40 в неделю. Кроме того, появились требования к цвету машины, занятости водителя (трудовой договор либо индивидуальный предприниматель) и ряд других, к примеру до 1 сентября предоставить справку об отсутствии судимости. Часть ограничений устанавливают сами регионы.