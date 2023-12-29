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Общество 29 декабря 2023 18:23

Казанцам объяснили, почему «потухла» елка в парке «Салават купере»

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Жители Казани обратили внимание на потухшую елку в парке «Салават купере». По их словам, гирлянды на празднично украшенном дереве не горели «ни разу после открытия».

В Дирекции парков и скверов города отметили, что огоньки на елке загорались ежедневно с 22 декабря. Однако накануне, 28 декабря, в парке пропало электричество, из-за чего ее не удалось «подсветить».

«К сожалению, со вчерашнего вечера в парке нет электричества и поэтому вчера вечером ёлка не зажглась. В ближайшее время электроснабжение восстановят», — заверили в исполкоме.

#Елка
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