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Казанцам объяснили, почему «потухла» елка в парке «Салават купере»
Жители Казани обратили внимание на потухшую елку в парке «Салават купере». По их словам, гирлянды на празднично украшенном дереве не горели «ни разу после открытия».
В Дирекции парков и скверов города отметили, что огоньки на елке загорались ежедневно с 22 декабря. Однако накануне, 28 декабря, в парке пропало электричество, из-за чего ее не удалось «подсветить».
«К сожалению, со вчерашнего вечера в парке нет электричества и поэтому вчера вечером ёлка не зажглась. В ближайшее время электроснабжение восстановят», — заверили в исполкоме.
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