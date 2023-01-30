Казанцам объяснили, куда нужно обращаться при потере вещей и документов в метро

В казанском метрополитене часто теряют документы, банковские и транспортные карты, проездные, кошельки, мобильные телефоны. Все подобные вещи хранятся на станции, где они были забыты, сообщили, в МУП «Метроэлектротранс».

Чаще всего жители и гости города забывают в метро зонтики, перчатки, сумки – пакеты, темные очки, головные уборы. Если пассажиры обнаружили потерянные кем-то вещи, им следует обратиться к дежурному по станции и передать работнику метро – сотруднику полиции, инспектору по досмотру или дежурной по станции потерянную вещь.

Сообщить о потерянной вещи можно по телефону горячей линии +7(843)533-70-61. По этому же телефону пассажирам метро следует звонить в случае, если у них возникли вопросы по оплате проезда.