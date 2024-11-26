Казанцам объяснили, кто отвечает за борьбу с тараканами и крысами в домах

Дезинсекцию и дератизацию в местах общего пользования в многоквартирных домах должна проводить управляющая компания или товарищество собственников жилья. Услуга должна предоставляться вне зависимости от наличия или отсутствия соответствующего пункта в платежках за ЖКУ, сообщает ТНВ со ссылкой на экспертов.

Жители города обратили внимание, что из платежных документов пропали графы «дезинсекция» и «дератизация». И после этого в домах стали появляться тараканы и даже крысы. Обеспокоенные горожане стали оставлять обращения в «Народный контроль» — сейчас их там порядка полусотни.

Если «нежелательные гости» появились в местах общего пользования, их ликвидацией должны заниматься УК или ТСЖ. Услуга, если не прописана в платежке, входит в минимальный перечень работ и может быть, к примеру, в графе «санитарное содержание». Если же грызуны или тараканы появились в квартире, то договариваться о проведении работ должен ее владелец.

«Не все управляющие организации, к сожалению, осуществляют расшифровку платежей счетов-фактур. Кто-то описывает подробно. Кто-то просто кратко „содержание общего имущества“. Но тем не менее эта плата за дератизацию или дезинсекцию входит в состав платы на содержание», — сообщила заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РТ Наталья Воронская.

Ожидается, что с 2025 года Управление Роспотребнадзора по РТ ужесточит контроль за компаниями, которые оказывают данные услуги. С марта привлечь к работам можно будет только лицензированные фирмы.