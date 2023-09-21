Казанцам объяснили, когда начнется строительство пристроя к школе в Салмачах

Фото: телеграм-канал администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

Строительство пристроя к школе №173 в Салмачах начнется после завершения переноса трансформаторной подстанции и уменьшения санитарных зон. На сегодня ведутся обсуждения с собственниками участков, заявили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

В обращении напомнили, что работы в школе №173 должны были начаться в 2021 году — тогда стало известно, что мощность образовательного учреждения увеличат за счет возведения пристроя.

«На сегодняшний день ведутся работы, касающиеся переноса трансформационный подстанции и уменьшения санитарных зон с собственниками участков. После решения указанных вопросов начнется строительство пристроя», — прокомментировали ситуацию в администрации районов.