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Казанцам объяснили, когда начнется строительство пристроя к школе в Салмачах
Строительство пристроя к школе №173 в Салмачах начнется после завершения переноса трансформаторной подстанции и уменьшения санитарных зон. На сегодня ведутся обсуждения с собственниками участков, заявили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.
В обращении напомнили, что работы в школе №173 должны были начаться в 2021 году — тогда стало известно, что мощность образовательного учреждения увеличат за счет возведения пристроя.
«На сегодняшний день ведутся работы, касающиеся переноса трансформационный подстанции и уменьшения санитарных зон с собственниками участков. После решения указанных вопросов начнется строительство пристроя», — прокомментировали ситуацию в администрации районов.
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