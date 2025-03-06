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Происшествия 6 марта 2025 19:31

Казанцам, обвиняемым в подделке документов для получения земли, зачитали приговор

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В Казани вынесли приговор троим местным жителям, подделавшим документы для получения земельных участков в Лаишевском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

С 2018 по 2020 год группа лиц подделала решения Совета Исполкома Лаишевского района Татарстана, чтобы незаконно получить земельные участки. Затем эти земли были проданы, что нанесло ущерб муниципальному бюджету.

Казанцы частично признали вину и получили от 3 до 5 лет 10 месяцев колонии общего режима.

#Прокуратура РТ #суд #Мошенничество #подделка документов
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