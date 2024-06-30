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Казанцам назвали ягодные места в городе и рядом с ним
В этом году урожай ягод в Казани и Татарстане в целом оказался меньше из-за заморозков и засухи в начале сезона. Где в городе или поблизости от него найти ягодные места, рассказали «Вести Татарстан».
В настоящее время в республике в самом разгаре сезон земляники, черники, начинает созревать малина. Как рассказали горожане, найти землянику и полевую клубнику можно в лесопарке Лебяжье. В прошлом году ее было очень много, даже росла вдоль дорожек, однако сейчас, чтобы набрать ведерко, приходится потрудиться. Также в городе они растут в районе Сухой реки.
Рядом с Казанью ягоды можно набрать в Пестречинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском районах.
Из-за снизившихся урожаев ягоды в республику завозятся из других регионов. Так, можно встретить продукцию из Чувашии, Марий Эл и других регионов.
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