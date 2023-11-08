Казанцам назвали витамины, которые важно употреблять осенью и зимой

Чтобы избежать сонливости и не болеть, нужно включить в свой рацион продукты с витамином Д. Об этом корреспонденту «РТ» заявил казанский нутрициолог (эксперт в области здорового питания) Михаил Селезнёв.

Данный витамин улучшает синтез костной ткани, укрепляет иммунитет. Много такого витамина в жирной рыбе.

Также эксперт рекомендует не забывать про белок: рыба, мясо, яйца, молочные продукты, бобовые культуры, хлеб.

А вот на счет чая с лимоном спикер развеял миф: витамина С в лимоне очень мало.

«Чтобы получить значимую дозу витамина из лимона, нужно съесть за раз две-три штуки, а такого не выдержит ни один желудок», - объяснил специалист.

При этом витамина С также много в квашеной капусте, черной смородине, киви и болгарском перце.

Интересно, что, по словам Селезнева, данный витамин не работает с иммунитетом, но разжижает кровь, делает сосуды более эластичными.