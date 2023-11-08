Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам назвали витамины, которые важно употреблять осенью и зимой
Чтобы избежать сонливости и не болеть, нужно включить в свой рацион продукты с витамином Д. Об этом корреспонденту «РТ» заявил казанский нутрициолог (эксперт в области здорового питания) Михаил Селезнёв.
Данный витамин улучшает синтез костной ткани, укрепляет иммунитет. Много такого витамина в жирной рыбе.
Также эксперт рекомендует не забывать про белок: рыба, мясо, яйца, молочные продукты, бобовые культуры, хлеб.
А вот на счет чая с лимоном спикер развеял миф: витамина С в лимоне очень мало.
«Чтобы получить значимую дозу витамина из лимона, нужно съесть за раз две-три штуки, а такого не выдержит ни один желудок», - объяснил специалист.
При этом витамина С также много в квашеной капусте, черной смородине, киви и болгарском перце.
Интересно, что, по словам Селезнева, данный витамин не работает с иммунитетом, но разжижает кровь, делает сосуды более эластичными.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»