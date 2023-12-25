Казанцам рассказали, сколько детей родилось на прошлой неделе

219 мальчиков и 194 девочки или в общей сложности 413 детей родилось в столице РТ на прошлой неделе, с 18 по 24 декабря. Самый большой вес малыша – 4,95 кг, а самый маленький – 1,05 кг, пишет мэрия города.

В топ самых популярных имен вошли: Давид, Раян, Ринат, Марк, Амир, Сафия, Мирослава, София, Эмилия, Асель, Варвара.

Самыми редкими именами стали: Асфандияр, Томас, Тигран, Фарид, Альфат, Алихан, Клим, Айбулат, Эльмар, Златослава, Язиля, Реналия, Гюльнар, Даная, Агнес, Таймия, Евангелина.

Что касается статистики по бракосочетаниям, то на прошлой неделе в городе брак зарегистрировали 246 пар.