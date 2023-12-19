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Казанцам назвали причины сноса незаконных гаражей
С начала осени в Кировском и Московском районах Казани снесли около 30 гаражей. При этом 15 из них убрали сами жители. Как доложил глава районов Сергей Миронов, за это время расчищены дворы по улицам: Чкалова, Рахимова, Серова, Кулахметова, Адмиралтейская, Красикова, Мухамедьярова.
В своем телеграм-канале Миронов объяснил, что незаконные гаражи демонтируют по нескольким причинам.
«Такие постройки негативно влияют на облик дворовых территорий, создают антисанитарию и повышают риск возникновения пожаров», – пишет глава районов в посте.
При этом расчищенную территорию в последующем власти смогут благоустроить или дополнительно озеленить.
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